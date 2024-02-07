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Данілов про чутки щодо відставки Залужного: роздмухування ситуації без нормативно-правових документів – небезпечно

Данілов про чутки щодо відставки Залужного: роздмухування ситуації без нормативно-правових документів – небезпечно

Київ • УНН

 • 32051 перегляди

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що чутки про відставку Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України є небезпечними без юридичних документів, що підтверджують це рішення.

Секретар РНБО Олексій Данілов коментуючи чутки про можливу відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, заявив, що коли починається роздмухування ситуації без нормативно-правових документів – це дуже небезпечно. Про це Данілов сказав журналістам, передає УНН.  

На запитання, чи бачить він передумови та  підґрунтя для відставки Залужного, Данілов відповів: 

Те, що стосується ситуації пов'язаної з тою чи іншою посадовою особою, коли починається роздмухування ситуації без нормативно-правових документів – це дуже небезпечно. Більш того, можу сказати – це шкідлива річ. Коли будуть прийняті ті, чи інші рішення ми зможемо з вами про це говорити, як про доконаний факт

- сказав він.

Окрім того, він вкотре наголосив, що законопроєкт про мобілізацію має бути справедливим та закликав нардепів підтримати його у першому читанні.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський прокоментував повідомлення щодо можливої відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. За його словами, Україні потрібні зміни у керівництві державою.

    Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що США залишаються осторонь кадрових рішень у Збройних силах України.  Українська влада самостійно приймає рішення щодо кадрових питань в ЗСУ.

   Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що імовірна відставка Залужного та інші кадрові перестановки в Україні не вплинуть на відносини з західними союзниками. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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