Данилов о слухах об отставке Залужного: раздувание ситуации без нормативно-правовых документов - опасно

Секретарь СНБО Алексей Данилов комментируя слухи о возможной отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил, что когда начинается раздувание ситуации без нормативно-правовых документов - это очень опасно. Об этом Данилов сказал журналистам, передает УНН.

На вопрос, видит ли он предпосылки и основания для отставки Залужного, Данилов ответил:

То, что касается ситуации связанной с тем или иным должностным лицом, когда начинается раздувание ситуации без нормативно-правовых документов - это очень опасно. Более того, могу сказать - это вредная вещь. Когда будут приняты те или иные решения мы сможем с вами об этом говорить, как о свершившемся факте - сказал он.

Кроме того, он в очередной раз подчеркнул, что законопроект о мобилизации должен быть справедливым и призвал нардепов поддержать его в первом чтении.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о возможной отставке главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. По его словам, Украине нужны изменения в руководстве государством.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что США остаются в стороне от кадровых решений в Вооруженных силах Украины. Украинские власти самостоятельно принимают решения по кадровым вопросам в ВСУ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебзаявлял, что вероятная отставка Залужного и другие кадровые перестановки в Украине не повлияют на отношения с западными союзниками.