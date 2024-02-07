Данилов о слухах об отставке Залужного: раздувание ситуации без нормативно-правовых документов - опасно
Киев • УНН
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что слухи об отставке Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных сил Украины являются опасными без юридических документов, подтверждающих это решение.
Секретарь СНБО Алексей Данилов комментируя слухи о возможной отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил, что когда начинается раздувание ситуации без нормативно-правовых документов - это очень опасно. Об этом Данилов сказал журналистам, передает УНН.
На вопрос, видит ли он предпосылки и основания для отставки Залужного, Данилов ответил:
То, что касается ситуации связанной с тем или иным должностным лицом, когда начинается раздувание ситуации без нормативно-правовых документов - это очень опасно. Более того, могу сказать - это вредная вещь. Когда будут приняты те или иные решения мы сможем с вами об этом говорить, как о свершившемся факте
Кроме того, он в очередной раз подчеркнул, что законопроект о мобилизации должен быть справедливым и призвал нардепов поддержать его в первом чтении.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о возможной отставке главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. По его словам, Украине нужны изменения в руководстве государством.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что США остаются в стороне от кадровых решений в Вооруженных силах Украины. Украинские власти самостоятельно принимают решения по кадровым вопросам в ВСУ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебзаявлял, что вероятная отставка Залужного и другие кадровые перестановки в Украине не повлияют на отношения с западными союзниками.
Данилов о слухах об отставке Залужного: раздувание ситуации без нормативно-правовых документов - опасно
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что слухи об отставке Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных сил Украины являются опасными без юридических документов, подтверждающих это решение.
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