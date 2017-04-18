Д.Трамп забув покласти руку на серце під час виконання гімну США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня.УНН. Президент США Дональд Трамп під час виконання гімну США забув покласти руку на серце. Ролик, який ілюструє інцидент, опублікував телеканал CNN, передає УНН.
На відео видно, що президент США Дональд Трамп, під час виконання гімну США забув покласти руку на серце.
Melania appears to subtly nudge Trump during national anthem, reminding him to lift his hand https://t.co/NZoaj1H2zN https://t.co/BJN3bdGh1W— CNN (@CNN) 17 апреля 2017 г.
Згодом він зрозумів власну помилку після натяку дружини. Меланія Трамп штовхнула чоловіка ліктем, чим і виправила ситуацію.