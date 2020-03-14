Чотири великі круїзні компанії призупиняють свою діяльність на прохання Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Чотири великі круїзні компанії Carnival, Royal Caribbean, Norwegian та MSC припиняють на 30 днів туристичну діяльність на прохання президента США Дональда Трампа на тлі побоювань з приводу поширення нового коронавіруса. Відповідне повідомлення в п'ятницю американський лідер розмістив в Twitter, передає УНН.
"На моє прохання, починаючи з сьогоднішньої (з п'ятниці на суботу) півночі Carnival, Royal Caribbean, Norwegian та MSC погодилися призупинити круїзи на 30 днів", - написав президент. Раніше на цьому тижні круїзні компанії Viking і Princess також оголосили про припинення діяльності через побоювання з приводу коронавіруса.
За даними телекомпанії CNN, кількість випадків зараження новим коронавірусом у США перевалило за 2,2 тис. осіб.
Президент США Дональд Трамп ввів в п'ятницю загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації, що дозволить прибрати бюрократичні перешкоди на шляху виділення коштів з федерального бюджету для боротьби з поширенням коронавірусу.
Раніше цього тижня ВООЗ оголосила пандемію у зв'язку з подальшим поширенням коронавірусу.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.
Додамо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого вперше в Україні зареєстрували наявність інфекції SARS-CoV-2, відсутня пневмонія CoViD-19.
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