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Чотири великі круїзні компанії призупиняють свою діяльність на прохання Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Чотири великі круїзні компанії Carnival, Royal Caribbean, Norwegian та MSC припиняють на 30 днів туристичну діяльність на прохання президента США Дональда Трампа на тлі побоювань з приводу поширення нового коронавіруса. Відповідне повідомлення в п'ятницю американський лідер розмістив в Twitter, передає УНН.

"На моє прохання, починаючи з сьогоднішньої (з п'ятниці на суботу) півночі Carnival, Royal Caribbean, Norwegian та MSC погодилися призупинити круїзи на 30 днів", - написав президент. Раніше на цьому тижні круїзні компанії Viking і Princess також оголосили про припинення діяльності через побоювання з приводу коронавіруса.

За даними телекомпанії CNN, кількість випадків зараження новим коронавірусом у США перевалило за 2,2 тис. осіб.

Президент США Дональд Трамп ввів в п'ятницю загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації, що дозволить прибрати бюрократичні перешкоди на шляху виділення коштів з федерального бюджету для боротьби з поширенням коронавірусу.

Раніше цього тижня ВООЗ оголосила пандемію у зв'язку з подальшим поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.

Додамо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого вперше в Україні зареєстрували наявність інфекції SARS-CoV-2, відсутня пневмонія CoViD-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВООЗ: Європа стала епіцентром пандемії коронавірусу

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