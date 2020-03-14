Кількість випадків зараження коронавірусом у США перевищила 2 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Кількість зафіксованих в США випадків зараження новим коронавірусом сягнуло 2033, померли 47 осіб. Про це повідомив в п'ятницю телеканал CNN з посиланням на дані федеральних Центрів з контролю і профілактиці захворювань США (ЦКПЗ), передає УНН.
Телеканал раніше приводив оцінки, згідно з якими кількість випадків зараження новим коронавірусом в США досягло 1920 осіб, тоді померла 41 людина. Тепер, як зазначає CNN, коронавірус виявлений у 70 репатрійованих американців, а також у 1963 жителів 48 штатів і столичного округу Колумбія.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ввів в п’ятницю загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації. Це дозволить спростити процес виділення коштів з федерального бюджету владі міст і штатів на боротьбу з поширенням вірусу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп проведе відеоконференцію з лідерами країн G7 через коронавірус