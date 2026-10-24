Частину Києва та області перевели на екстрені відключення
Київ • УНН
У Голосіївському й Солом’янському районах Києва та чотирьох районах області запровадили екстрені відключення. Графіки не діють.
Частину Києва та Київської області перевели на екстрені відключення електроенергії. Про це 24 жовтня повідомили в енергокомпанії ДТЕК, що надає послуги у регіоні, пише УНН.
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"Київ: за командою Укренерго запроваджено екстрені відключення в частині Голосіївського та Солом'янського районів", - повідомили спочатку у ДТЕК.
А згодом додали і про екстрені відключення в області.
"Київщина: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення у Білоцерківському, Бучанському, Обухівському, Фастівському районах", - сказано у повідомленні.
У компанії вказали, що під час екстрених відключень графіки не діють.
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