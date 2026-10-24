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Частину Києва та області перевели на екстрені відключення

Київ • УНН

 • 952 перегляди

У Голосіївському й Солом’янському районах Києва та чотирьох районах області запровадили екстрені відключення. Графіки не діють.

Частину Києва та області перевели на екстрені відключення

Частину Києва та Київської області перевели на екстрені відключення електроенергії. Про це 24 жовтня повідомили в енергокомпанії ДТЕК, що надає послуги у регіоні, пише УНН.

Деталі

"Київ: за командою Укренерго запроваджено екстрені відключення в частині Голосіївського та Солом'янського районів", - повідомили спочатку у ДТЕК.

А згодом додали і про екстрені відключення в області.

"Київщина: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення у Білоцерківському, Бучанському, Обухівському, Фастівському районах", - сказано у повідомленні.

У компанії вказали, що під час екстрених відключень графіки не діють. 

На Київщині пришвидшують захист критичної інфраструктури з підстанціями - Мінінфраструктури24.10.26, 10:37 • 1350 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївКиївська область
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
ДТЕК
Укренерго
Київ