Частину Києва та області перевели на екстрені відключення

Частину Києва та Київської області перевели на екстрені відключення електроенергії. Про це 24 жовтня повідомили в енергокомпанії ДТЕК, що надає послуги у регіоні, пише УНН.

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"Київ: за командою Укренерго запроваджено екстрені відключення в частині Голосіївського та Солом'янського районів", - повідомили спочатку у ДТЕК.

А згодом додали і про екстрені відключення в області.

"Київщина: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення у Білоцерківському, Бучанському, Обухівському, Фастівському районах", - сказано у повідомленні.

У компанії вказали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

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