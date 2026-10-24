Часть Киева и области перевели на экстренные отключения

Часть Киева и Киевской области перевели на экстренные отключения электроэнергии. Об этом 24 октября сообщили в энергокомпании ДТЭК, предоставляющей услуги в регионе, пишет УНН.

Детали

"Киев: по команде Укрэнерго введены экстренные отключения в части Голосеевского и Соломенского районов", — сначала сообщили в ДТЭК.

А позже добавили и об экстренных отключениях в области.

"Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения в Белоцерковском, Бучанском, Обуховском, Фастовском районах", — говорится в сообщении.

В компании указали, что во время экстренных отключений графики не действуют.

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