Часть Киева и области перевели на экстренные отключения

$45.0550.44
ukenru
09:44 • 4602 просмотра
95% брони для ОПК и энергетики и координационный центр - разъяснили изменения в бронировании
08:37 • 10648 просмотра
Скорость Starlink восстановлена, до более чем 400 км/ч - министр обороны
08:20 • 10938 просмотра
Силы обороны поразили связанные с ракетной программой рф производства и самолёт - Генштаб
07:18 • 12873 просмотра
Новые переговоры США, Украины и рф возможны в Абу-Даби или Швейцарии - Reuters
05:29 • 16858 просмотра
За ночь уничтожили 101 из 126 запущенных рф дронов, до 82% - реактивные
24 октября, 00:58 • 29877 просмотра
Зеленский заявил о готовности завершить войну по нынешней линии фронта
23 октября, 23:56 • 27789 просмотра
Конец войны приблизит только дипломатическое решение вопроса Донбасса — Рубио
23 октября, 21:21 • 25765 просмотра
Трамп пригрозил Украине и России 200%-ными пошлинами, если они не подпишут мирное соглашение
23 октября, 19:39 • 25263 просмотра
Украина вводит прекращение огня с 03:00 27 октября для проведения гуманитарной операции в Олешках - Генштаб
23 октября, 19:29 • 34994 просмотра
Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
0м/с
94%
756мм
Популярные новости
Metro в России передала 1 млрд рублей фонду поддержки армии РФ24 октября, 01:29 • 18942 просмотра
Я не играю в игры с Трампом: Зеленский объяснил разницу между ним и Путиным24 октября, 02:26 • 14002 просмотра
Что празднуют 24 октября в Украине и мире24 октября, 02:57 • 4488 просмотра
Ридли Скотт готовит новый фильм о "Чужом"06:04 • 12383 просмотра
У Starlink фиксируют восстановление работы на свыше 160 км/ч - экс-советник министра обороны06:52 • 13288 просмотра
публикации
7 оберегов для дома: какие символы, согласно народным поверьям, привлекают достаток и защищают от невзгод10:00 • 1292 просмотра
Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление23 октября, 19:29 • 34994 просмотра
Укрытия в школах и детсадах теперь не для всех: кому разрешат прятаться от обстрелов23 октября, 12:22 • 41506 просмотра
Экономика Украины приближается к критической черте: эксперты предупреждают, что сокращение бронирования усилит падение
Эксклюзив
23 октября, 10:30 • 37749 просмотра
Две недели без судебных заседаний: кто и почему тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?23 октября, 07:42 • 44092 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Марко Рубио
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Крым
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Ридли Скотт готовит новый фильм о "Чужом"06:04 • 12444 просмотра
Тренер "Баварии" Венсан Компани потерял сознание на тренировке, его госпитализировали23 октября, 18:46 • 24216 просмотра
Топ-7 детективных фильмов, которые будут держать в напряжении до концаPhoto23 октября, 15:07 • 26915 просмотра
Культовый японский писатель и «бунтарский гений» Рю Мураками умер в возрасте 74 лет23 октября, 14:14 • 32024 просмотра
Финское круглосуточное шоу о щенках собрало миллионы зрителей и стало телевизионным хитомPhoto23 октября, 13:50 • 32457 просмотра
Актуальное
Старлинк
Ракетный комплекс "Панцирь"
Шахед-136
Хранитель
SpaceX Starship

Часть Киева и области перевели на экстренные отключения

Киев • УНН

 • 1756 просмотра

В Голосеевском и Соломенском районах Киева и четырех районах области ввели экстренные отключения. Графики не действуют.

Часть Киева и области перевели на экстренные отключения

Часть Киева и Киевской области перевели на экстренные отключения электроэнергии. Об этом 24 октября сообщили в энергокомпании ДТЭК, предоставляющей услуги в регионе, пишет УНН.

Детали

"Киев: по команде Укрэнерго введены экстренные отключения в части Голосеевского и Соломенского районов", — сначала сообщили в ДТЭК.

А позже добавили и об экстренных отключениях в области.

"Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения в Белоцерковском, Бучанском, Обуховском, Фастовском районах", — говорится в сообщении.

В компании указали, что во время экстренных отключений графики не действуют. 

В Киевской области ускоряют защиту критической инфраструктуры вместе с подстанциями - Мининфраструктуры24.10.26, 10:37 • 1874 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКиевКиевская область
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
ДТЭК
Укрэнерго
Киев