Часть Киева и области перевели на экстренные отключения
Киев • УНН
В Голосеевском и Соломенском районах Киева и четырех районах области ввели экстренные отключения. Графики не действуют.
Часть Киева и Киевской области перевели на экстренные отключения электроэнергии. Об этом 24 октября сообщили в энергокомпании ДТЭК, предоставляющей услуги в регионе, пишет УНН.
Детали
"Киев: по команде Укрэнерго введены экстренные отключения в части Голосеевского и Соломенского районов", — сначала сообщили в ДТЭК.
А позже добавили и об экстренных отключениях в области.
"Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения в Белоцерковском, Бучанском, Обуховском, Фастовском районах", — говорится в сообщении.
В компании указали, что во время экстренных отключений графики не действуют.
В Киевской области ускоряют защиту критической инфраструктуры вместе с подстанциями - Мининфраструктуры24.10.26, 10:37 • 1874 просмотра