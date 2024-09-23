Броварська громада стала другою домівкою для тисяч переселенців з Луганської області – голова Сватівської МВА

Після окупації ворогом у березні 2022 року міста Сватове на Луганщині фактичним адміністративним центром для мешканців цієї міської громади стали Бровари Київської області. Чому обрали саме це місто, чим влада Сватового допомагає жителям своєї громади в інших регіонах України та усім внутрішнім переселенцям, які нині перебувають у Броварській громаді, а також про те як налагоджена співпраця із владою Броварів – розповів голова Сватівської міської військової адміністрації Олександр Міткевич в коментарі УНН.

"Двоє наших співробітників опинилися в Броварах. Почали шукати приміщення під гуманітарний хаб, знайшли. Потім під хаб набирали людей, щоб місцеві були. І ось таким чином ми і залишилися в Броварах. Броварська громада стала прихистком для тисяч внутрішньо переміщених осіб з Луганської області, які знайшли тут другу домівку, щирих та привітних сусідів", - зазначає Олександр Міткевич.

Голова Сватівської МВА зазначає, влада Броварської громади постійно допомагає. Додає, що жителі їхньої громади, які були змушені покинути рідні домівки через повномасштабне вторгнення, знайшли прихисток у багатьох куточках України, і з ними необхідно постійно підтримувати зв’язок.

"Бровари нам сильно допомагають та постійно йдуть на зустріч у різноманітних питаннях. Намагаємося вирішувати питання з працевлаштуванням, житлом. Спілкуємося по цих моментах і з представниками влади в інших областях. Зокрема, у Волинській області в приміщенні колишнього інтернату наш благодійний фонд зробив ремонт, і зараз ми там будемо розміщувати переселенців", - розповідає Міткевич.

Гуманітарний хаб Сватівської МВА, який розташований у Броварах, є достатньо потужною структурою. Тут постійно роздають гуманітарну допомогу – лише за минулий тиждень її отримали більше 500 внутрішньо переміщених осіб з Луганської області.

Також тут можна отримати медичну консультацію та безкоштовні ліки, правову допомогу, щодо відновлення різноманітних документів, надання дітям статусу постраждалих від війни, нарахування пенсій та інших важливих питань.

Окрім цього, голова Міткевич уточнює, що саме у Броварах в рамках діяльності їхнього гуманітарного хабу буде надаватися допомога внутрішнім переселенцям і з інших областей.

"Зараз ми почали реєстрацію ВПО з інших областей. На перших етапах Харків, Запоріжжя, Чернігів, Суми, Херсон, Миколаїв, Одеса. Спершу це буде допомога психологічна і юридична, від фондів. А потім вже з донорами, ті що нам надають гуманітарну допомогу тільки для луганчан, щоб вже спеціально під них давали", - додає голова Сватівської МВА.

Нагадаємо

У Броварській громаді розробляють комплексну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко в коментарі УНН підкреслив, що люди, які залишили все на окупованих та прифронтових територіях, тікаючи від російських куль, снарядів та ракет, не повинні почувати себе покинутими напризволяще.

"Ми, як ніхто, розуміємо цих людей, адже у перші дні війни російські окупанти стояли на околицях нашого міста, де тривали запеклі бої. Жителі Броварів так само виїжджали та шукали прихисток в інших регіонах України або закордоном. Тому міська рада всіляко сприяє адаптації цих людей та їх інтеграції у нашу Броварську громаду. Розробляємо різні проекти, програми, щоб у людей були робота, житло, доступ до соціальних послуг", зазначив Ігор Сапожко.