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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА

Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 13:20  •  55155 просмотра

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После оккупации Сватово административным центром для его жителей стали Бровары. В городе действует мощный гуманитарный хаб, который оказывает помощь переселенцам из Луганщины и других областей.

После оккупации врагом в марте 2022 года города Сватово Луганской области фактическим административным центром для жителей этой городской громады стали Бровары Киевской области. Почему выбрали именно этот город, чем власть Сватово помогает жителям своей громады в других регионах Украины и всем внутренним переселенцам, которые сейчас находятся в Броварской громаде, а также о том, как налажено сотрудничество с властями Броваров - рассказал глава Сватовской городской военной администрации Александр Миткевич в комментарии УНН.

"Двое наших сотрудников оказались в Броварах. Начали искать помещение под гуманитарный хаб, нашли. Потом под хаб набирали людей, чтобы местные были. И вот таким образом мы и остались в Броварах. Броварская громада стала приютом для тысяч внутренне перемещенных лиц из Луганской области, которые нашли здесь второй дом, искренних и приветливых соседей", - отмечает Александр Миткевич.

Председатель Сватовской МВА отмечает, власти Броварской громады постоянно помогают. Добавляет, что жители их громады, которые были вынуждены покинуть родные дома из-за полномасштабного вторжения, нашли приют во многих уголках Украины, и с ними необходимо постоянно поддерживать связь.

"Бровары нам сильно помогают и постоянно идут на встречу в различных вопросах. Стараемся решать вопросы с трудоустройством, жильем. Общаемся по этим моментам и с представителями власти в других областях. В частности, в Волынской области в помещении бывшего интерната наш благотворительный фонд сделал ремонт, и сейчас мы там будем размещать переселенцев", - рассказывает Миткевич.

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Гуманитарный хаб Сватовской МВА, который расположен в Броварах, является достаточно мощной структурой. Здесь постоянно раздают гуманитарную помощь - только за прошедшую неделю ее получили более 500 внутренне перемещенных лиц из Луганской области.

Также здесь можно получить медицинскую консультацию и бесплатные лекарства, правовую помощь, по восстановлению различных документов, предоставление детям статуса пострадавших от войны, начисление пенсий и других важных вопросов.

Кроме этого, глава Миткевич уточняет, что именно в Броварах в рамках деятельности их гуманитарного хаба будет оказываться помощь внутренним переселенцам и из других областей.

"Сейчас мы начали регистрацию ВПЛ из других областей. На первых этапах Харьков, Запорожье, Чернигов, Сумы, Херсон, Николаев, Одесса. Сначала это будет помощь психологическая и юридическая, от фондов. А потом уже с донорами, те что нам предоставляют гуманитарную помощь только для луганчан, чтобы уже специально под них давали", - добавляет председатель Сватовской МВА.

Напомним

В Броварской громаде разрабатывают комплексную программу поддержки внутренне перемещенных лиц.

Городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН подчеркнул, что люди, которые оставили все на оккупированных и прифронтовых территориях, убегая от российских пуль, снарядов и ракет, не должны чувствовать себя брошенными на произвол судьбы.

"Мы, как никто, понимаем этих людей, ведь в первые дни войны российские оккупанты стояли в окрестностях нашего города, где шли ожесточенные бои. Жители Броваров так же выезжали и искали убежище в других регионах Украины или за рубежом. Поэтому городской совет всячески способствует адаптации этих людей и их интеграции в нашу Броварскую громаду. Разрабатываем различные проекты, программы, чтобы у людей были работа, жилье, доступ к социальным услугам", отметил Игорь Сапожко.

Захар Подкидышев

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