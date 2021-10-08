Британія з 11 жовтня дозволить в'їзд вакцинованим українцям без обов'язкового карантину

Деталі

Відомо, що нововведення почне діяти 11 жовтня о 4:00 за місцевим часом. Якщо український турист прибуде в Англію раніше, то доведеться дотримуватись правил для людей, які ще не повністю вакциновані.

Натомість після 4:00 11 жовтня можна буде скористатися сертифікатом про завершення вакцинації, щоб підтвердити своє щеплення.

До слова, на сайті уряду уточнили, що невакцинованим за три дні до поїздки в Англію їм доведеться зробити тест. Крім того, потрібно забронювати й оплатити тести, які потрібно буде зробити на другий і восьмий день перебування в Англії. А ще упродовж 48 годин до прибуття треба заповнити спеціальну форму.

Після перетину кордону турист має відбути 10-денний карантин та зробити тести на другий та восьмий день.

Доповнення

Станом на ранок п'ятниці у світі на коронавірусну хворобу COVID-19 вже захворіло 237,5 млн людей.

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 237,544,077 людей, з них одужало 214,631,862 осіб. Кількість померлих зросла до 4,849,311.