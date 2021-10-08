Британия с 11 октября разрешит въезд вакцинированным украинцам без обязательного карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Великобритания с 11 октября разрешит въезд без обязательного карантина украинцам, которые будут иметь свидетельство о завершении вакцинации. Об этом говорится на сайте правительства Великобритании, передает УНН.
Детали
Известно, что нововведение начнет действовать 11 октября в 4:00 по местному времени. Если украинский турист прибудет в Англию раньше, то придется соблюдать правила для людей, которые еще не полностью вакцинированы.
Вместо этого после 4:00 11 октября можно будет воспользоваться сертификатом о завершении вакцинации, чтобы подтвердить свою прививку.
К слову, на сайте правительства уточнили, что невакцинированным за три дня до поездки в Англию им придется сделать тест. Кроме того, нужно забронировать и оплатить тесты, которые нужно будет сделать на второй и восьмой день пребывания в Англии. А еще в течение 48 часов до прибытия надо заполнить специальную форму.
После пересечения границы турист должен отбыть 10-дневный карантин и сделать тесты на второй и восьмой день.
Дополнение
По состоянию на утро пятницы в мире на коронавирусную болезнь COVID-19 уже заболело 237,5 млн человек.
Всего в мире COVID-19 инфицировано 237,544,077 человек, из них выздоровел 214,631,862 человек. Число умерших возросло до 4,849,311.