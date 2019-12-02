Британець Хемілтон тріумфував на заключному етапі сезону "Формули-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Пілот "Мерседеса" Льюїс Хемілтон став переможцем заключного Гран-прі "Формули-1" поточного сезону в Абу-Дабі, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Формули-1".
Хемілтон вже раніше гарантував собі перемогу у сезоні змагань, але і цього разу фінішував першим на трасі в Абу-Дабі. Друге місце у Макса Ферстаппена ("Ред Булл") +16,768 с. Трійку призерів замкнув Шарль Леклер ("Феррарі") +43,435 с.
Четвертим до фінішу дійшов Валттері Боттас ("Мерседес"). Пілот "Феррарі" Себастьян Феттель став 5-м.
У загальному заліку пілотів перше місце зайняв шестиразовий чемпіон світу Хемілтон (413 очок). Боттас - другий (326). Макс Ферстаппен - третій (278).
Додамо, що переможцем Кубку конструкторів стала стайня "Мерседес" (739 балів), "Феррарі" зайняв другий рядок (504), "Ред Булл" (417).