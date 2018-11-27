Бойовики обстріляли з гранатомета позиції українських військових біля Кримського
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили лише обстріл позиції Об’єднаних сил поблизу Кримського Луганської області. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Об’єднаних сил, передає УНН.
“Протягом доби, станом на 18-у годину, уздовж лінії зіткнення зберігалася відносна тиша. Вогнева активність ворога зафіксована на Луганському напрямку, в районі населеного пункту Кримське. Окупанти обстрілювали наші позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок бойових дій, втрат серед особового складу Об’єднаних сил не допущено”, — повідомили у штабі.
При цьому у прес-центрі штабу запевнили, що підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання у повній бойовій готовності, тримають ситуацію в районі проведення операції під своїм контролем та готові до реагування на будь-які зміни в обстановці.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі — 7 разів із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами.