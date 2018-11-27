Боевики обстреляли из гранатомета позиции украинских военных у Крымского
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшнего дня осуществили лишь обстрел позиции Объединенных сил вблизи Крымского Луганской области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил, передает УНН.
"В течение суток, по состоянию на 18.00, вдоль линии соприкосновения сохранялась относительная тишина. Огневая активность врага зафиксирована на Луганском направлении, в районе населенного пункта Крымское. Оккупанты обстреливали наши позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий, потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - сообщили в штабе.
При этом в пресс-центре штаба заверили, что подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи в полной боевой готовности, держат ситуацию в районе проведения операции под своим контролем и готовы к реагированию на любые изменения в обстановке.
Напомним, за минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе - 7 раз с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями.