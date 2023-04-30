Бойові дії у Судані продовжуються попри перемир'я, понад 500 людей загинули

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Армійські сили зіткнулися з воєнізованими формуваннями в центрі Хартума. Смертоносні бойові дії продовжуються вже третій тиждень, незважаючи на останнє припинення вогню, яке офіційно має закінчитися в неділю.

"З раннього ранку на моїй вулиці кожні кілька хвилин відбувалися дуже запеклі бої і гучна перестрілка", - сказав один з мешканців південного Хартума.

Повідомлялося про зіткнення навколо штабу армії в центрі Хартума, і армія також завдавала авіаударів по місту-побратиму столиці Омдурману через річку Ніл.

Мільйони суданців страждають від гострої нестачі води, продовольства та інших предметів першої необхідності, тоді як десятки тисяч втекли до сусідніх країн.

Супутникові знімки показали довгі автобусні колони на кордоні з Єгиптом, в той час як ООН заявила, що десятки тисяч людей бігли до Чаду, Південного Судану, Ефіопії та Центральноафриканської Республіки. За даними ООН, близько 75 000 людей було переміщено внаслідок бойових дій.

Колишній прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдок попередив, що конфлікт може перерости в одну із найстрашніших громадянських воєн у світі, якщо його не зупинити достроково.

"Не дай Боже, якщо Судан дійде до справжньої громадянської війни... ", - сказав Хамдок на заході в Найробі. "Я думаю, що це був би кошмар для всього світу".

Ризик голоду

Внаслідок насильства щонайменше 528 людей загинули та близько 4600 отримали поранення, повідомило в суботу міністерство охорони здоров'я, але ці цифри, ймовірно, неповні. За даними міністерства, бойові дії торкнулися 12 із 18 штатів Судану, включаючи регіон Дарфур.

Всесвітня продовольча програма ООН попередила, що насильство може призвести до голоду ще мільйонів людей у країні, де 15 мільйонів людей уже потребують допомоги, щоб запобігти голоду.

Воюючі сторони уклали кілька перемир'їв, але жодне з них повністю не набуло чинності, оскільки хаос і беззаконня охопили Хартум, п'ятимільйонне місто та інші регіони.

Останнє триденне припинення вогню, яке має закінчитися опівночі у неділю, було узгоджено у четвер після посередництва США, Саудівської Аравії, Африканського союзу та Організації Об'єднаних Націй.