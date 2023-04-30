Боевые действия в Судане продолжаются несмотря на перемирие, более 500 человек погибли

Детали

Армейские силы столкнулись с военизированными формированиями в центре Хартума. Смертоносные боевые действия продолжаются уже третью неделю, несмотря на последнее прекращение огня, которое официально должно закончиться воскресенье.

"С раннего утра на моей улице каждые несколько минут происходили очень ожесточенные бои и громкая перестрелка", - сказал один из жителей южного Хартума.

Сообщалось о столкновениях вокруг штаба армии в центре Хартума, и армия также наносила авиаудары по городу-побратиму столицы Омдурману через реку Нил.

Миллионы суданцев страдают от острой нехватки воды, продовольствия и других предметов первой необходимости, в то время как десятки тысяч бежали в соседние страны.

Спутниковые снимки показали длинные автобусные колонны на границе с Египтом, в то время как ООН заявила, что десятки тысяч людей бежали в Чад, Южный Судан, Эфиопию и Центральноафриканскую Республику. По данным ООН, около 75 000 человек были перемещены в результате боевых действий.

Бывший премьер-министр Судана Абдалла Хамдок предупредил, что конфликт может перерасти в одну из самых страшных гражданских войн в мире, если его не остановить досрочно.

"Не дай Бог, если Судан дойдет до настоящей гражданской войны... ", - сказал Хамдок на мероприятии в Найроби. "Я думаю, что это был бы кошмар для всего мира".

Риск голода

В результате насилия по меньшей мере 528 человек погибли и около 4600 получили ранения, сообщило в субботу министерство здравоохранения, но эти цифры, вероятно, неполные. По данным министерства, боевые действия затронули 12 из 18 штатов Судана, включая регион Дарфур.

Всемирная продовольственная программа ООН предупредила, что насилие может привести к голоду еще миллионов людей в стране, где 15 миллионов человек уже нуждаются в помощи, чтобы предотвратить голод.

Воюющие стороны заключили несколько перемирий, но ни одно из них не вступило полностью в силу, поскольку хаос и беззаконие охватили Хартум, пятимиллионный город и другие регионы.

Последнее трехдневное прекращение огня, которое должно закончиться в полночь в воскресенье, было согласовано в четверг после посредничества США, Саудовской Аравии, Африканского союза и Организации Объединенных Наций.