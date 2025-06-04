Б'юті-інфлюенсерку знайшли мертвою в басейні у Мексиці: поліція розпочала розслідування

У Мексиці за загадкових обставин загинула 36-річна інфлюенсерка Лус Марія Баррера Агатон. Її тіло знайшли на дні басейну готелю на Юкатані. За кілька тижнів до трагедії жінці погрожували. Про це пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

Як повідомляє видання, 36-річну інфлюенсерку та бодібілдерку Лус Марію Барреру Агатон знайшли мертвою на дні басейну готелю Coco Resort & Villas у місті Мотуль, неподалік Канкуна. Трагедія сталася у 1 червня вранці після вечора, який вона провела разом із друзями та рідними. Після опівночі всі розійшлися спати, залишивши її на території готелю. Коли жінка довго не поверталася, її пішли шукати - і знайшли в басейні без ознак життя.

Парамедики намагалися реанімувати Лус Марію, але марно. Поліція почала розслідування і заявила, що "не виключає нечесної гри".

17-річну зірку TikTok вбили у Пакистані після "відмов" чоловікові

Фітнес-блогерці погрожували незадовго до смерті

Як повідомляють місцеві ЗМІ, це сталося всього за два тижні після того, як біля спортзалу в місті Меріда, який відвідувала блогерка, хтось повісив банер з погрозами. За словами знайомих, інфлюенсерка зняла той банер і знищила, не звертаючись до поліції.

Лус Марія вже стикалася з подібними погрозами у 2017 році, коли, як підозрюють, вона та її тодішній партнер - колишній державний прокурор Чірі Роберто - стали мішенню.

Торік у спортзалі Агатон загинув молодий чоловік. На нього впала штанга - за версією ЗМІ, через помилку тренера. Слідчі наразі з’ясовують, чи можуть ці події бути пов’язані з її смертю.

Хто така Лус Марія Баррера Агатон

Агатон була знаною особистістю у фітнес-спільноті: віцепрезидентка Юкатеканської асоціації бодібілдингу та фітнесу (YAFFEY), власниця спортзалу, переможниця конкурсу "Місс Мексика 2017" та змагань у категорії жіночого бікіні на Mr. Olympia Amateur в Іспанії. Минулого року її обрали "королевою карнавалу" в місті Мотуль.

Голова YAFFEY Евангеліна Сіме Мескіта вшанувала памʼять колеги.

"Нам буде тебе не вистачати. Твоєї безмежної радості, твоєї простоти. Нехай Бог втішить усю твою родину", - написала вона.

Також у дописі асоціації додали: "До зустрічі, друже. Я знаю, що сьогодні на небесах - вечірка".

У Мексиці під час прямого ефіру в TikTok застрелили 23-річну б’юті-блогерку