Бьюти-инфлюенсерку нашли мертвой в бассейне в Мексике: полиция начала расследование
Киев • УНН
36-летнюю Лус Марию Барреру Агатон нашли мертвой в бассейне отеля. Незадолго до смерти ей угрожали, а ранее в ее спортзале погиб мужчина.
В Мексике при загадочных обстоятельствах погибла 36-летняя инфлюенсерка Лус Мария Баррера Агатон. Ее тело нашли на дне бассейна отеля на Юкатане. За несколько недель до трагедии женщине угрожали. Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
Как сообщает издание, 36-летнюю инфлюенсерку и бодибилдершу Лус Марию Барреру Агатон нашли мертвой на дне бассейна отеля Coco Resort & Villas в городе Мотуль, неподалеку от Канкуна. Трагедия произошла 1 июня утром после вечера, который она провела вместе с друзьями и родными. После полуночи все разошлись спать, оставив ее на территории отеля. Когда женщина долго не возвращалась, ее пошли искать - и нашли в бассейне без признаков жизни.
Парамедики пытались реанимировать Лус Марию, но безуспешно. Полиция начала расследование и заявила, что "не исключает нечестной игры".
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Фитнес-блогеру угрожали незадолго до смерти
Как сообщают местные СМИ, это произошло всего через две недели после того, как возле спортзала в городе Мерида, который посещала блогерша, кто-то повесил баннер с угрозами. По словам знакомых, инфлюенсерка сняла тот баннер и уничтожила, не обращаясь в полицию.
Лус Мария уже сталкивалась с подобными угрозами в 2017 году, когда, как подозревают, она и ее тогдашний партнер - бывший государственный прокурор Чири Роберто - стали мишенью.
В прошлом году в спортзале Агатон погиб молодой человек. На него упала штанга - по версии СМИ, из-за ошибки тренера. Следователи пока выясняют, могут ли эти события быть связаны с ее смертью.
Кто такая Лус Мария Баррера Агатон
Агатон была известной личностью в фитнес-сообществе: вице-президент Юкатеканской ассоциации бодибилдинга и фитнеса (YAFFEY), владелица спортзала, победительница конкурса "Мисс Мексика 2017" и соревнований в категории женского бикини на Mr. Olympia Amateur в Испании. В прошлом году ее избрали "королевой карнавала" в городе Мотуль.
Глава YAFFEY Евангелина Симе Мескита почтила память коллеги.
"Нам будет тебя не хватать. Твоей безграничной радости, твоей простоты. Пусть Бог утешит всю твою семью", - написала она.
Также в сообщении ассоциации добавили: "До встречи, друг. Я знаю, что сегодня на небесах - вечеринка".
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