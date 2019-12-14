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Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 5,7

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Землетрус магнітудою 5,7 було зафіксовано в суботу в Тихому океані біля берегів Вануату. Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

За його даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 391 км на північ від столиці Вануату міста Порт-Віла (близько 36 тис. жителів). Осередок стихії залягав на глибині 2 км.

Даних про загрозу цунамі, руйнування або постраждалих не надходило.

Нагадаємо, біля Японії стався потужний землетрус.

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