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Без цуценяти та елітного відпочинку: що задекларував перший заступник директора НАБУ Углава

Без цуценяти та елітного відпочинку: що задекларував перший заступник директора НАБУ Углава

Київ • УНН

 • 29919 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава подав щорічну електронну декларацію за 2020 рік, передає УНН із посиланням на Реєстр декларацій НАЗК.

Він задекларував дві земельні ділянки, розташовані у Грузії, площею 778 кв. м та 645 кв. м відповідно. Також Углава задекларував одну квартиру у Грузії загальною площею 169 кв. м.

Окрім того Углава вказав, що він та його родина орендують квартиру у Києві.

У власності дружини Углави – Тамари Авалиані - автомобіль марки Mercedes GLA 2017 року випуску. Сам Углава, за даними його е-декларації, не володіє транспортними засобами.

Перший заступник директора НАБУ вказав, що заробив торік 1 млн 487 тис. грн зарплати в НАБУ.

На банківських рахунках Углава тримає 771 євро, 224 дол. та 54 тис. грн. Готівкою перший заступник директора НАБУ тримає 20 тис. грн.

Доповнення

Нещодавно у соцмережах з’явилося фото начебто дружини Углави з цуценям за 100 тис. грн та аксесуаром за 250 тис. грн. Углава справжність фото не підтвердив, але і не спростував.

Так само він не спростував поширену у соцмережах інформацію про відпочинок його дружини на Шрі-Ланці, вартістю 10 тисяч доларів.

Проте інформація про елітний відпочинок, дорогий аксесуар та дороговартісне цуценя у декларації Углави відсутні.

В контексті

Щорічну декларацію подав директор НАБУ Артем Ситник

Водночас детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов у своїй щорічній декларації вказав гранти від фонду Джорджа Сороса. Заходи бізнесмена Сороса Гюльмагомедов відвідував разом з Углавою. 

Додамо, що Углава та Гюльмагомедов фігурують у журналістських розслідуваннях як причетні до збитків "Укрзалізниці". Детально тут.

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