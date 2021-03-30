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Без щенка и элитного отдыха: что задекларировал первый заместитель директора НАБУ Углава

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава подал ежегодную электронную декларацию за 2020 год, передает УНН со ссылкой на Реестр деклараций НАПК.

Он задекларировал два земельных участка, расположенные в Грузии, площадью 778 кв. м и 645 кв. м соответственно. Также Углава задекларировал одну квартиру в Грузии общей площадью 169 кв. м.

Кроме того Углава указал, что он и его семья арендуют квартиру в Киеве.

В собственности жены Углавы - Тамары Авалиани - автомобиль марки Mercedes GLA 2017 года выпуска. Сам Углава, по данным его электронной декларации, не владеет транспортными средствами.

Первый заместитель директора НАБУ указал, что заработал в прошлом году 1 млн 487 тыс. грн зарплаты в НАБУ.

На банковских счетах Углава держит 771 евро, 224 долл. и 54 тыс. грн. Наличными первый заместитель директора НАБУ держит 20 тыс. грн.

Дополнение

Недавно в соцсетях появилось фото вроде жены Углавы с щенком за 100 тыс. грн и аксессуаром за 250 тыс. грн. Углава подлинность фото не подтвердил, но и не опроверг.

Так же он не опроверг распространенную в соцсетях информацию об отдыхе его жены на Шри-Ланке, стоимостью 10 тыс. долларов.

Однако информация об элитном отдыхе, дорогом аксессуаре и дорогостоящем щенке в декларации Углавы отсутствует.

В контексте

Ежегодную декларацию подал директор НАБУ Артем Сытник.

В то же время детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов в своей ежегодной декларации указал гранты от фонда Джорджа Сороса. Мероприятия бизнесмена Сороса Гюльмагомедов посещал вместе с Углавой.

Добавим, что Углава и Гюльмагомедов фигурируют в журналистских расследованиях как причастные к убыткам "Укрзализныци". Подробно здесь.

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