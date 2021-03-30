Без щенка и элитного отдыха: что задекларировал первый заместитель директора НАБУ Углава
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава подал ежегодную электронную декларацию за 2020 год, передает УНН со ссылкой на Реестр деклараций НАПК.
Он задекларировал два земельных участка, расположенные в Грузии, площадью 778 кв. м и 645 кв. м соответственно. Также Углава задекларировал одну квартиру в Грузии общей площадью 169 кв. м.
Кроме того Углава указал, что он и его семья арендуют квартиру в Киеве.
В собственности жены Углавы - Тамары Авалиани - автомобиль марки Mercedes GLA 2017 года выпуска. Сам Углава, по данным его электронной декларации, не владеет транспортными средствами.
Первый заместитель директора НАБУ указал, что заработал в прошлом году 1 млн 487 тыс. грн зарплаты в НАБУ.
На банковских счетах Углава держит 771 евро, 224 долл. и 54 тыс. грн. Наличными первый заместитель директора НАБУ держит 20 тыс. грн.
Дополнение
Недавно в соцсетях появилось фото вроде жены Углавы с щенком за 100 тыс. грн и аксессуаром за 250 тыс. грн. Углава подлинность фото не подтвердил, но и не опроверг.
Так же он не опроверг распространенную в соцсетях информацию об отдыхе его жены на Шри-Ланке, стоимостью 10 тыс. долларов.
Однако информация об элитном отдыхе, дорогом аксессуаре и дорогостоящем щенке в декларации Углавы отсутствует.
В контексте
Ежегодную декларацию подал директор НАБУ Артем Сытник.
В то же время детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов в своей ежегодной декларации указал гранты от фонда Джорджа Сороса. Мероприятия бизнесмена Сороса Гюльмагомедов посещал вместе с Углавой.
Добавим, что Углава и Гюльмагомедов фигурируют в журналистских расследованиях как причастные к убыткам "Укрзализныци". Подробно здесь.