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Без спеки, але з вітром і дощами: коливання температури в Україні триватиме

Київ • УНН

 • 804 перегляди

25 червня в Україні очікується коливання температури від +22°C до +31°C, з дощами та грозами у північних та східних регіонах. Прогнозується поривчастий вітер до 15-20 м/с, особливо у Києві.

Без спеки, але з вітром і дощами: коливання температури в Україні триватиме

Найближчими днями в Україні утримається помірне коливання температури без затяжної спеки. 25 червня повітря прогріється до +22…+25°C, місцями на півдні, Закарпатті та Буковині - до +30°C. Очікуються дощі з грозами у північних та східних регіонах, а також поривчастий вітер до 15–20 м/с.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко передає УНН.

Деталі

Коливання температури повітря в помірних межах триватиме. Звичайно, деякі стрибки вгору відбуватимуться і на півдні, сході, на Закарпатті стовпчики термометрів показуватимуть +30 і трохи вище. Проте стійкого періоду спеки чи сильної спеки в Україні не очікується. Принаймні, за попередніми прогнозами

– зазначила вона.

За її прогнозом, 25 червня температура повітря в більшості регіонів становитиме +22…+25 градусів. У північних областях місцями трохи прохолодніше - +20…+22 градуси. А на півдні, Закарпатті та в Чернівецькій області очікується найтепліше - +26…+31 градус.

Щодо вітру, то, за словами Діденко, "завтра знову рвучкий (оце б вже відмінила), північно-західні та західні пориви досягатимуть 15–20 метрів за секунду. Хіба що на півдні - помірний, без сильного".

Дощі, подекуди з грозами, ймовірні у середу, 25 червня, "в північних областях, на Волині, Рівненщині, а також у Харківській, Луганській, Полтавській та Черкаській областях".

На решті території — за словами синоптика, без опадів.

У Києві 25-го червня - періодично дощ, сильний західний вітер, обережно! Протягом дня температура повітря в столиці коливатиметься в межах +22, +23 градусів

- додала синоптик.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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