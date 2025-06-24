Без жары, но с ветром и дождями: колебания температуры в Украине продолжатся

В ближайшие дни в Украине сохранится умеренное колебание температуры без затяжной жары. 25 июня воздух прогреется до +22…+25°C, местами на юге, Закарпатье и Буковине - до +30°C. Ожидаются дожди с грозами в северных и восточных регионах, а также порывистый ветер до 15–20 м/с.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко, передает УНН.

Детали

Колебания температуры воздуха в умеренных пределах будут продолжаться. Конечно, некоторые скачки вверх будут происходить и на юге, востоке, на Закарпатье столбики термометров будут показывать +30 и немного выше. Однако устойчивого периода жары или сильной жары в Украине не ожидается. По крайней мере, по предварительным прогнозам – отметила она.

По ее прогнозу, 25 июня температура воздуха в большинстве регионов составит +22…+25 градусов. В северных областях местами немного прохладнее - +20…+22 градуса. А на юге, Закарпатье и в Черновицкой области ожидается самая теплая погода - +26…+31 градус.

Что касается ветра, то, по словам Диденко, "завтра снова порывистый (вот бы уже отменила), северо-западные и западные порывы будут достигать 15–20 метров в секунду. Разве что на юге - умеренный, без сильного".

Дожди, местами с грозами, вероятны в среду, 25 июня, "в северных областях, на Волыни, Ровенщине, а также в Харьковской, Луганской, Полтавской и Черкасской областях".

На остальной территории — по словам синоптика, без осадков.

В Киеве 25-го июня - периодически дождь, сильный западный ветер, осторожно! В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +22, +23 градусов - добавила синоптик.

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