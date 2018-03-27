Австралія вишле двох російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Австралія вишле двох російських дипломатів у зв'язку з отруєнням екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочки у Великій Британії. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт прем'єр-міністра країни Малкольма Тернбулла.
“Два російських дипломата, ідентифіковані як приховані співробітники розвідки, будуть вислані протягом семи днів урядом Австралії за дії, що не відповідають їх статусу, згідно з Віденськими конвенціями,”, — йдеться в повідомленні.
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Згідно із заявою, Австралія вважає поведінку РФ “безрозсудною і направленою на підрив міжнародної безпеки та угоди про заборону хімічної зброї”.
Нагадаємо, понад 20-ть країн світу масово висилають російських дипломатів. Про свої наміри вислати російських дипломатів вже заявили у США, Канаді, Албанії, Норвегії, Німеччині, Франції, Італії, Польщі, Естонії, Чехії, Швеції, Фінляндії, Нідерландах, Данії, Хорватії, Румунії, Угорщині, Литві та Латвії.