Австралия вышлет двух российских дипломатов

“Два российских дипломата, которые были идентифицированы как скрытые сотрудники разведки, будут высланы в течение семи дней правительством Австралии за действия, не соответствующие их статусу, согласно Венской конвенции”, — говорится в сообщении.

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Согласно заявлению, Австралия считает поведение РФ “безрассудной и направленной на подрыв международной безопасности и соглашения о запрещении химического оружия”.

Напомним, более 20-ти стран мира массово высылают российских дипломатов. О своих намерениях выслать российских дипломатов уже заявили в США, Канаде, Албании, Норвегии, Германии, Франции, Италии, Польши, Эстонии, Чехии, Швеции, Финляндии, Нидерландах, Дании, Хорватии, Румынии, Венгрии, Литве и Латвии.