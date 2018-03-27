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Австралия вышлет двух российских дипломатов

Австралия вышлет двух российских дипломатов

Киев  •  УНН

 • 10636 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Австралия вышлет двух российских дипломатов в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт премьер-министра страны Малкольма Тернбулла.

“Два российских дипломата, которые были идентифицированы как скрытые сотрудники разведки, будут высланы в течение семи дней правительством Австралии за действия, не соответствующие их статусу, согласно Венской конвенции”, — говорится в сообщении.

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Согласно заявлению, Австралия считает поведение РФ “безрассудной и направленной на подрыв международной безопасности и соглашения о запрещении химического оружия”.

Напомним, более 20-ти стран мира массово высылают российских дипломатов. О своих намерениях выслать российских дипломатов уже заявили в США, Канаде, Албании, Норвегии, Германии, Франции, Италии, Польши, Эстонии, Чехии, Швеции, Финляндии, Нидерландах, Дании, Хорватии, Румынии, Венгрии, Литве и Латвии.

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