Авіакатастрофа в Ірані: завершилась ідентифікація тіл загиблих українців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У столиці Ірану Тегерані ідентифікували тіла всіх 11 загиблих громадян України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомило МВС України, передає УНН.
“Сьогодні експерти МВС, які знаходяться в Тегерані, отримали ДНК-профілі останків всіх 11 загиблих громадян України. Проводиться підготовка для подальшої передачі до України”, — йдеться у повідомленні.
Так, за попередньою інформацією, передачу тіл 11 загиблих планується провести до 19 січня 2020 року.
У МВС нагадали, що 15 рятувальників, 4 слідчих та 3 експерти МВС допомагають іранським колегам розслідувати причини трагедії з Boeing 737. Також 2 експерта-генетика МВС України залишаються в Тегерані до завершення ідентифікації загиблих та повернення родичам.
Як раніше повідомляв УНН, Іран готовий передати тіла українських громадян, які загинули в авіакатастрофі літака МАУ, і залучити експертів до розшифровки чорних скриньок.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.