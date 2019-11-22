Аварія танкера біля Одеси: в ОДА рекомендували поліції провести слідчо-розшукові дії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На засіданні робочої групи щодо аварії танкеру Делфі та евакуації екіпажу в Одесі підписано протокол з рекомендацією Головному управлінню національної поліції Одеської області провести слідчо-розшукові дії в межах повноважень у кримінальному правопорушенні, передбаченому статтею 276 Кримінального кодексу України, передає кореспондент УНН.
“Ми сьогодні за результатами нашої зустрічі та роботи повинні підписати протокол, який я б хотів, щоб зачитав пан Готко Сергій Миколайович, Директор департаменту з питань цивільного захисту”, — сказав очільник Одеської ОДА Максим Куций.
Готко, зачитуючи протокол, зазначив, що дана ситуація відповідно до положень національного класифікатору відноситься до техногенної події.
Таким чином, з його слів, установчі задачі — це, по-перше, рекомендувати капітанії одеського морського порту надіслати лист судновласнику щодо страхування та забезпечення виконання обов’язкової ліквідації даної події.
Крім того, рекомендація Державній екологічній інспекції — провести відбір проб води у місті знаходження танкеру, Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації — забезпечити медичний огляд всіх постраждалих із судна Делфі та у разі необхідності — кваліфіковану медичну допомогу.
“Головному управлінню національної поліції Одеської області провести слідчо-розшукові дії в межах повноважень у кримінальному правопорушенні, передбаченому статтею 276 — порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Південному регіональному управлінню ДПСУ — перевірити законність перебування танкеру Делфі та екіпажу судна у територіальних водах України. Контроль за виконанням покласти на департамент з цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами”, — зачитав Готко.
Раніше повідомлялося, що біля берегів Одеси перекинулося судно. На базі поста технічного спостереження ПТС “Ланжерон” Одеського прикордонного загону розгорнутий тимчасовий оперативний штаб для відслідковування та реагування.