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Апеляція Медведчука: Нацкорпус пікетував суд

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Представники політичної партії Національний Корпус блокували вхід до Київського окружного апеляційного суду, де відбуваться судове засідання у справі про обрання запобіжного заходу для Віктора Медведчука.

Апеляція Медведчука: Нацкорпус пікетував суд

Під судом також перебувають представники ГО “Патріоти за життя”. Між ними та Нацкорпусом сталися сутички, в ході яких націоналісти закидали тітушок яйцями.

Акція супроводжувалась трансляцією через гучномовець аудіозаписів розмов Медведчука, які оприлюднили нещодавно в розслідуванні Bihus.Info.

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