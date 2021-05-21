Апеляція Медведчука: Нацкорпус пікетував суд
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Представники політичної партії Національний Корпус блокували вхід до Київського окружного апеляційного суду, де відбуваться судове засідання у справі про обрання запобіжного заходу для Віктора Медведчука.
Під судом також перебувають представники ГО “Патріоти за життя”. Між ними та Нацкорпусом сталися сутички, в ході яких націоналісти закидали тітушок яйцями.
Акція супроводжувалась трансляцією через гучномовець аудіозаписів розмов Медведчука, які оприлюднили нещодавно в розслідуванні Bihus.Info.