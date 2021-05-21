Апеляція Медведчука: Нацкорпус пікетував суд

Під судом також перебувають представники ГО “Патріоти за життя”. Між ними та Нацкорпусом сталися сутички, в ході яких націоналісти закидали тітушок яйцями.

Акція супроводжувалась трансляцією через гучномовець аудіозаписів розмов Медведчука, які оприлюднили нещодавно в розслідуванні Bihus.Info.