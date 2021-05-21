Апелляция Медведчука: Нацкорпус пикетировал суд
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Представители политической партии Национальный Корпус блокировали вход в Киевский окружной апелляционный суд, где происходит судебное заседание по делу об избрании меры пресечения для Виктора Медведчука.
Под судом также находятся представители ОО “Патриоты за жизнь”. Между ними и Нацкорпусом произошли столкновения, в ходе которых националисты забросали титушок яйцами.
Акция сопровождалась трансляцией через громкоговоритель аудиозаписей разговоров Медведчука, которые обнародовали недавно в расследовании Bihus.Info.