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Антонищак про справу Марківа: Європа знає імена італійців, які воювали на боці бойовиків

Антонищак про справу Марківа: Європа знає імена італійців, які воювали на боці бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У країнах Європейського Союзу знають імена італійських найманців, які воювали та воюють в Україні на боці бойовиків. Про це у коментарі УНН розповів Координатор батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Андрій Антонищак, коментуючи роль представників української влади у розслідуванні справи нацгвардійця Віталія Марківа.

Він повідомив, що левову частку зі списку найманців передала йому Військова прокуратура.

"Щодо військової прокуратури - попри мої конфлікти і на особистому і по службовій, з Матіосом, з його структурою - дуже багато хлопців військовослужбових потрапили до тюрем. Звичайно, я відстоював своїх. Попри це все - коли почав збирати дані про найманців, то пан Матіос мені надав список із 19 або 18 чоловік, я не можу багато речей сказати - не маю права, але про те, що Європа знала фамілії тих ублюдків, італійських найманців, які воюють і воювали тут на території України проти представників суверенної держави Україна, наших Збройних сил і Нацгвардії, левову долю списку мені надав Матіос, за що я йому особисто подякував", - повідомив Антонищак.

Саме тому, на думку Антонищака, заяви про ліквідацію військової прокуратури – повне безглуздя.

"Єдине, військова прокуратура - має бути так: Міноборони, при Міноборони як стримуючий фактор і як контролюючий фактор має бути військова прокуратура. Є злочини, які у військовій сфері є, хто це має розслідувати? Навіть оцей злочин по Укроборонпрому. Дуже нарозслідувався Луценко? Тому тут я на стороні Матіоса. Реформувати однозначно потрібно. Є багато негідників у лавах військової прокуратури – зрештою, як у будь-яких лавах. Бо немає гіршої або кращої служби. Будь-яка служба, так як і Кабмін, ВРУ - це дзеркальне відображення нашого суспільства. Немає гірших або кращих. Але є керівник, який може це зробити, і Матіос, я йому не співаю дифірамби, у нас досить складні стосунки, але правда є правда. Я йому вдячний", - вважає Антонищак.

Він також додав, що свого часу звертався до СБУ, ГПУ, до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"Я згадав роль СБУ і ГПУ, я колись дам розширену прес-конференцію, а зараз скажу - мені соромно за ці дві служби у справі Марківа. Що не те що вони... що справа насправді про загибель Роккеллі є відкрита, не проти Марківа, а про загибель Роккеллі, і нічого не робилось з 2015 року... Я розмовляв на цю тему з Луценком, з Грицаком, і крайніх 8 місяців вони від мене просто тупо втікали, вони мене не хотіли прийняти, бо знали, про що йде мова", - розповів Антонищак.

Водночас Антонищак наголосив на величезній ролі у цій справі Арсена Авакова, який на відміну від одного з представників Генпрокуратури, неодноразово літав на суд.

"Цілий міністр внутрішніх справ літав туди, такого в історії Європи ще не було, щоб міністр прилетів за простого солдата", - вважає Антонищак.

Він також наголосив на тому, що вагомий вклад зробили теперішній керівник Нацгвардії та українські консули в Італії.

"Зараз ми подаємо апеляцію. І я вже бачу, що ми справедливості в італійському суді не знайдемо. На моїх очах рухнув міф про Європу. Плюс - у нас є ще один свідок, якого ми не заявляли, і він буде ключовим", - розповів про ситуацію у справі Марківа Антонищак.

Нагадаємо, 12 липня італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення.

Два роки 29-річний нацгвардієць Віталій Марків із подвійним громадянством України й Італії перебуває під вартою у в’язниці в Італії. 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї, коли він із дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генеральній прокуратурі України терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину нацгвардійця Марківа.

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