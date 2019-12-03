Анбандлінг Нафтогазу: Рада ухвалила в цілому ще один законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №2359-1 (альтернативний до №2351) про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов'язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу. Відповідне рішення підтримали 328 народних депутатів України, передає УНН.
Проект Закону №2359-1 має на меті створення сприятливих умов для забезпечення виконання зобов'язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
Законопроект передбачає внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" ПКУ в частині встановлення особливостей оподаткування ПДВ операцій, що здійснюються у рамках процедури виконання зобов'язань щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу.
Раніше УНН повідомляв, Президент України підписав закон про відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг).