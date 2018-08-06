Аграрії продовжують жнива: намолочено 28,6 млн тонн зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Українські аграрії вже намолотили 28,6 млн тонн зерна нового врожаю, передає УНН з посиланням на Мінагрополітики.
“Станом на 6 серпня збирання ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 8,5 млн га (86% до прогнозу) при врожайності 33,8 ц/га, намолочено 28,6 млн тонн зерна нового врожаю”, — сказано у повідомленні.
Зокрема, зібрано:
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- озимої пшениці 21,5 млн тонн;
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- ярої пшениці — 184,9 тис. тонн;
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- озимого ячменю — 3 млн тонн;
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- ярого ячменю — 2,9 млн тонн;
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- гороху — 705 тис. тонн;
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- жита — 218 тис. тонн;
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- вівса — 93 тис. тонн.
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Крім того, намолочено 2,5 млн тонн озимого ріпаку та 41 тис. тонн ярого ріпаку.
Нагадаємо, з початку поточного маркетингового року Україна експортувала 3,4 млн тонн зернових культур. При цьому минулого маркетингового року за цей період було експортовано 3,5 млн тонн зернових.