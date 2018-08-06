Аграрии продолжают жатву: намолочено 28,6 млн тонн зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Украинские аграрии уже намолотили 28,6 млн тонн зерна нового урожая, передает УНН со ссылкой на Минагрополитики.
“По состоянию на 6 августа уборка ранних зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 8,5 млн га (86% к прогнозу) при урожайности 33,8 ц/га, намолочено 8,5 млн тонн зерна нового урожая”, — говорится в сообщении.
В частности, собрано:
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- озимой пшеницы — 21,5 млн тонн;
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- яровой пшеницы — 184,9 тыс. тонн;
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- озимого ячменя — 3 млн тонн;
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- ярового ячменя — 2,9 млн тонн;
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- гороха — 705 тыс. тонн;
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- ржи — 218 тыс. тонн;
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- овса — 93 тыс. тонн.
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Кроме того, намолочено 2,5 млн тонн озимого рапса и 41 тыс. тонн ярового рапса.
Напомним, с начала текущего маркетингового года Украина экспортировала 3,4 млн тонн зерновых культур. При этом в прошлом маркетинговом году за этот период было экспортировано 3,5 млн тонн зерновых.