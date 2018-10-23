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Африканка запустила виробництво бурякового вина

Африканка запустила виробництво бурякового вина

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Підприємець з Руанди (країна в Східній Африці) Ассумпта Увамарія знайшла нове застосування бурякам, почавши робити з нього червоне вино, передає УНН з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що напій під назвою "Карісімбі" вже став популярним в декількох африканських країнах і навіть в Німеччині.

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За тиждень жінка виробляє близько 620 літрів вина і сподівається збільшити цей показник вдвічі до 2019 року. Зараз вона продає близько 1 тис. пляшок вина на місяць. У африканки купують вино жителі Руанди, а також Мозамбіку і Демократичної Республіки Конго.

Як писав УНН, нове вино українського виробництва визнали "Відкриттям року" на міжнародному дегустаційному конкурсі BEST DRINK 2018.

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