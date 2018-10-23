Африканка запустила производство свекольного вина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Предприниматель из Руанды (страна в Восточной Африке) Ассумпта Увамария нашла новое применение свекле, начав делать из нее красное вино, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что напиток под названием "Карисимби" уже стал популярным в нескольких африканских странах и даже в Германии.
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В неделю женщина производит около 620 литров вина и надеется увеличить этот показатель вдвое к 2019 году. Сейчас она продает около 1 тыс. бутылок вина в месяц. У африканки покупают вино жители Руанды, а также Мозамбика и Демократической Республики Конго.
Как писал УНН, новое вино украинского производства признали "Открытием года" на международном дегустационном конкурсе BEST DRINK 2018.