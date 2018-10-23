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Адвокат Януковича продовжив виступ у судових дебатах

Адвокат Януковича продовжив виступ у судових дебатах

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Адвокат обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича Олександр Горошинський продовжив свій виступ у судових дебатах в Оболонському районному суді Києва, передає кореспондент УНН.

"Захиснику Горошинському надається можливість продовжити свій виступ у судових дебатах", - сказав головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

Також він повідомив, що інший адвокат Януковича Олександр Байдик продовжує перебувати на території Російської Федерації для узгодження правової позиції із своїм підзахисним.

Нагадаємо, вчора Оболонський районний суд Києва переніс на 23 жовтня судове засідання у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича через неявку його адвокатів.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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