Адвокат Януковича продолжил выступление в судебных прениях
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Адвокат обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский продолжил свое выступление в судебных прениях в Оболонском районном суде Киева, передает корреспондент УНН.
"Защитнику Горошинскому предоставляется возможность продолжить свое выступление в судебных прениях", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко.
Также он сообщил, что другой адвокат Януковича Александр Байдык продолжает находиться на территории Российской Федерации для согласования правовой позиции со своим подзащитным.
Напомним, вчера Оболонский районный суд Киева перенес на 23 октября судебное заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича из-за неявки его адвокатов.
Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УКУ.