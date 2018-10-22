Суд переніс на завтра засідання у справі про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Оболонський районний суд Києва переніс на завтра судове засідання у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича через неявку його адвокатів, передає кореспондент УНН.
У понеділок на судове засідання замість адвокатів Олександра Горошинського і Олександра Байдика з’явився адвокат Віктор Сердюк, який раніше заявив, що представлятиме інтереси Януковича не в цьому процесі, а у міжнародних судах.
Враховуючи такий перебіг подій, головуючий в судовому процесі суддя Владислав Дев’ятко сказав: “Якщо завтра захисники Віктора Федоровича Януковича не продовжать виступ у судових дебатах, я як головуючий поставлю питання про завершення виступу у судових дебатах. Наразі перерва до завтра до 9 години”.
Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва переніс на 22 жовтня судове засідання у справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді через неявку його адвокатів.
Суд очікує почути звернення Януковича з останнім словом до суду 23 жовтня.
Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.