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Справа про держзраду Януковича: адвокати не з’явилися до суду, засідання перенесли

Справа про держзраду Януковича: адвокати не з’явилися до суду, засідання перенесли

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Оболонський районний суд Києва переніс на 22 жовтня судове засідання у справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді через неявку його адвокатів, передає кореспондент УНН.

"До суду сьогодні з ранку вони (адвокати Олександр Байдик та Олександр Горошинський – ред.) подали заяви, в яких зазначають, що їх викликав обвинувачений Віктор Федорович Янукович для узгодження позиції захисту, і вони відбули до міста Москви", - сказав головуючий колегії суддів Владислав Дев’ятко.

Враховуючи такий перебіг подій, сторона обвинувачення просила суд звернутися до дисциплінарної комісії адвокатів для притягнення до відповідальності вказаних захисників, оскільки про дати судових засідань вони були повідомлені заздалегідь і узгодили ці дати з судом.

Суд, заслухавши думки сторін, вирішив перенести судове засідання.

"Суд порадившись на місті ухвалив… Для дотримання всіх процесуальних прав обвинуваченого Віктора Федоровича Януковича суд оголошує перерву до 9 години 22 жовтня", - зазначив Дев’ятко.

Варто зазначити, що сьогодні адвокат Горошинський мав закінчити свій виступ у судових дебатах.

Нагадаємо, суд очікує почути звернення Януковича з останнім словом до суду 23 жовтня.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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