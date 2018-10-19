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Дело о госизмене Януковича: адвокаты не явились в суд, заседание перенесли

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Оболонский районный суд Киева перенес на 22 октября судебное заседание по делу по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене из-за неявки его адвокатов, передает корреспондент УНН.

"В суд сегодня с утра они (адвокаты Александр Байдык и Александр Горошинский - ред.) подали заявления, в которых отмечают, что их вызвал обвиняемый Виктор Федорович Янукович для согласования позиции защиты, и они отбыли в город Москва", - сказал председательствующий коллегии судей Владислав Девятко.

Учитывая ход событий, сторона обвинения просила суд обратиться к дисциплинарной комиссии адвокатов для привлечения к ответственности указанных защитников, поскольку о датах судебных заседаний они были уведомлены заранее и согласовали эти даты с судом.

Суд, заслушав мнения сторон, решил перенести судебное заседание.

"Суд посоветовавшись на месте принял ... Для соблюдения всех процессуальных прав обвиняемого Виктора Федоровича Януковича суд объявляет перерыв до 9 часов 22 октября", - отметил Девятко.

Стоит отметить, что сегодня адвокат Горошинский должен был закончить свое выступление в судебных прениях.

Напомним, суд ожидает услышать обращение Януковича с последним словом в суде 23 октября.

Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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