2 ракети та 54 "шахеди" знищили над західними областями під час нічної атаки рф - ПК "Захід"
Київ • УНН
Підрозділи Повітряного командування "Захід" збили 2 крилаті ракети та 54 ударні БпЛА типу "Shahed". Це відбулося в зоні відповідальності ПвК "Захід", що охоплює вісім областей.
Цієї ночі на заході України знищили 2 крилаті ракети повітряного і морського базування Х-101 та 54 ударних БпЛА типу "Shahed", повідомили у повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗС України у середу у Facebook, пише УНН.
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"У ніч на 09 липня російські агресори завдали масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару по західному регіону нашої країни, застосувавши аеробалістичні і крилаті ракети та ударні безпілотні літальні апарати. Підрозділи протиповітряної оборони та авіація повітряного командування "Захід" в зоні своєї відповідальності знищили 2 крилаті ракети Х-101 та 54 ударних БпЛА типу "Shahed"", - ідеться у повідомленні.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький вказав, що зона відповідальності ПвК "Захід" - це Львівщина,Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.
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