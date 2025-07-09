2 ракеты и 54 дрона уничтожены над западными областями во время ночной атаки РФ - ВК "Запад"

Этой ночью на западе Украины уничтожили 2 крылатые ракеты воздушного и морского базирования Х-101 и 54 ударных БпЛА типа "Shahed", сообщили в воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВС Украины в среду в Facebook, пишет УНН.

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"В ночь на 09 июля российские агрессоры нанесли массированный комбинированный ракетно-авиационный удар по западному региону нашей страны, применив аэробаллистические и крылатые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты. Подразделения противовоздушной обороны и авиация воздушного командования "Запад" в зоне своей ответственности уничтожили 2 крылатые ракеты Х-101 и 54 ударных БпЛА типа "Shahed"", - говорится в сообщении.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий указал, что зона ответственности ВК "Запад" - это Львовская, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области.

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