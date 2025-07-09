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2 ракеты и 54 дрона уничтожены над западными областями во время ночной атаки РФ - ВК "Запад"

Киев • УНН

 • 33 просмотра

Подразделения Воздушного командования "Запад" сбили 2 крылатые ракеты и 54 ударных БпЛА типа "Shahed". Это произошло в зоне ответственности ВК "Запад", охватывающей восемь областей.

2 ракеты и 54 дрона уничтожены над западными областями во время ночной атаки РФ - ВК "Запад"

Этой ночью на западе Украины уничтожили 2 крылатые ракеты воздушного и морского базирования Х-101 и 54 ударных БпЛА типа "Shahed", сообщили в воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВС Украины в среду в Facebook, пишет УНН

Детали

"В ночь на 09 июля российские агрессоры нанесли массированный комбинированный ракетно-авиационный удар по западному региону нашей страны, применив аэробаллистические и крылатые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты. Подразделения противовоздушной обороны и авиация воздушного командования "Запад" в зоне своей ответственности уничтожили 2 крылатые ракеты Х-101 и 54 ударных БпЛА типа "Shahed"", - говорится в сообщении.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий указал, что зона ответственности ВК "Запад" - это Львовская, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"09.07.25, 08:59 • 36797 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Черновицкая область
Х-101
Львовская область
Хмельницкая область
Ровненская область
Тернопольская область
Ивано-Франковская область
Волынская область
Закарпатская область
Шахед-136
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