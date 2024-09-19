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187 бойових зіткнень за добу: найгарячіше знову на Покровському напрямку

Київ • УНН

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Противник атакує позиції ЗСУ, завдаючи ракетних та авіаударів. Українські захисники стримують натиск, завдаючи ворогу максимальних втрат на всіх напрямках фронту.

Ситуація на фронті залишається складною. Протягом минулої доби відбулось 187 бойових зіткнень,  86 з яких - на Покровському та Курахівському напрмках. За минулу добу російські літаки завдали дев’ятнадцять авіударів тридцятьма дев’ятьма КАБми по власній території. Про це йдеться у зведенні Генштабу стном на 8:00 19 вересня, передає УНН

Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу максимальних втрат.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням п’яти ракет, а також 79 авіаударів, зокрема, скинув 127 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4580 обстрілів, з них 154 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження більше 1450 дронів-камікадзе.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки загарбників та один інший важливий об’єкт.

На Харківському напрямку ворог намагався двічі штурмувати в районах населених пунктів Вовчанськ і Тихе. 

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки, Новосадового та Білогорівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Дачного, Неліпівки, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Красний Яр, Гродівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки.

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На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік Цукуриного, Українська, Дального, та Желанного Першого.

На Времівському напрямку противник здійснив сім штурмів наших позицій в районах Катеринівки, Богоявленки, Солодкого та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Гуляйпільському напрямку російські загарбники безуспішно атакували в районі Гуляйполя.

Ще плюс 1130 окупантів і 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога19.09.24, 08:41 • 13410 переглядiв

На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

Також п’ять разів ворог безуспішно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Як вказали у Генштабі, авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали дев’ятнадцять авіударів тридцятьма дев’ятьма КАБми по власній території.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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