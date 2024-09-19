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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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187 боевых столкновений за сутки: горячее всего снова на Покровском направлении

187 боевых столкновений за сутки: горячее всего снова на Покровском направлении

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 05:44  •  8839 просмотра

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Противник атакует позиции ВСУ, нанося ракетные и авиаудары. Украинские защитники сдерживают натиск, нанося врагу максимальные потери на всех направлениях фронта.

Ситуация на фронте остается сложной. За прошедшие сутки произошло 187 боевых столкновений,  86 из которых - на Покровском и Кураховском направлениях. За минувшие сутки российские самолеты нанесли девятнадцать авиударов тридцатью девятью КАБами по собственной территории. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 19 сентября, передает УНН

Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, наносят врагу максимальные потери.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 79 авиаударов, в частности, сбросил 127 КАБ. Кроме этого, совершил более 4580 обстрелов, из них 154 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения более 1450 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков и один другой важный объект.

На Харьковском направлении враг пытался дважды штурмовать в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое. 

На Купянском направлении за сутки произошло 15 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Кругляковки, Стельмаховки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки, Новосадового и Белогоровки.

На Северском направлении украинские защитники отражали три штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак неподалеку Дачного, Нелиповки, Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Красный Яр, Гродовка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки.

На Донбасі ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ із застосуванням важкої техніки – офіцер19 сентября 2024, 04:10 • 13866 просмотров

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону Цукурино, Украинского, Дального, и Желанного Первого.

На Времовском направлении противник совершил семь штурмов наших позиций в районах Катериновки, Богоявленки, Сладкого и Золотой Нивы. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Гуляйпольском направлении российские захватчики безуспешно атаковали в районе Гуляйполя.

Ще плюс 1130 окупантів і 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога19 сентября 2024, 05:41 • 8611 просмотров

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

Также пять раз враг безуспешно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Как указали в Генштабе, авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли девятнадцать авиударов тридцатью девятью КАБами по собственной территории.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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