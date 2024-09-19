На Донбассе враг пытается штурмовать позиции ВСУ с применением тяжелой техники - офицер

Россияне на Донбассе начинают активно применять тяжелую технику. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж" Дмитрий Кожубенко, передает УНН.

"На некоторых направлениях противник пытается штурмовать с применением тяжелой бронированной техники. Это говорит о том, что противник понимает, что сейчас где-то здесь начнутся дожди, и как все прекрасно знают, наш Донбасс любит дождливую погоду, когда по донбасским полям просто не пройдешь никакой техникой. Поэтому россияне пытаются использовать "окно возможностей", - отметил офицер Кожубенко.

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