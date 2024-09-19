На Донбассе враг пытается штурмовать позиции ВСУ с применением тяжелой техники - офицер
Киев • УНН
Офицер бригады «Рубеж» сообщил об активном применении россиянами тяжелой бронированной техники на Донбассе. Это связано с приближением дождливого сезона, который усложнит передвижение техники по местности.
Россияне на Донбассе начинают активно применять тяжелую технику. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж" Дмитрий Кожубенко, передает УНН.
"На некоторых направлениях противник пытается штурмовать с применением тяжелой бронированной техники. Это говорит о том, что противник понимает, что сейчас где-то здесь начнутся дожди, и как все прекрасно знают, наш Донбасс любит дождливую погоду, когда по донбасским полям просто не пройдешь никакой техникой. Поэтому россияне пытаются использовать "окно возможностей", - отметил офицер Кожубенко.
ЗСУ відновили позиції на Донбасі, але росіяни мають деякі успіхи — ISW5 сентября 2024, 05:07 • 26748 просмотров