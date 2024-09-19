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На Донбасі ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ із застосуванням важкої техніки – офіцер

На Донбасі ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ із застосуванням важкої техніки – офіцер

Київ • УНН

 • 17675 перегляди

Офіцер бригади "Рубіж" повідомив про активне застосування росіянами важкої броньованої техніки на Донбасі. Це пов'язано з наближенням дощового сезону, який ускладнить пересування техніки по місцевості.

Росіяни на Донбасі починають активно застосовувати важку техніку. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж" Дмитро Кожубенко, передає УНН.

"На деяких напрямках противник намагається штурмувати із застосуванням важкої броньованої техніки. Це говорить про те, що противник розуміє, що зараз десь-десь почнуться дощі, і як всі прекрасно знають, наш Донбас любить дощовиту погоду, коли по донбаських полях просто не пройдеш жодною технікою. Тому росіяни намагаються використати "вікно можливостей", — зазначив офіцер Кожубенко.

ЗСУ відновили позиції на Донбасі, але росіяни мають деякі успіхи — ISW05.09.24, 08:07 • 26931 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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