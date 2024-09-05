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ЗСУ відновили позиції на Донбасі, але росіяни мають деякі успіхи — ISW

Київ • УНН

 • 26931 перегляди

Українські військові відновили втрачені позиції біля Максимільянівки на Донеччині. Водночас, російські війська досягли певного просування в районі Новогродівки, Миколаївки, Парасковіївки та на південний схід від Пречистівки.

Минулої доби Сили оборони України відновили втрачені позиції в районі Максимільянівки на Донеччині. За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські військові змогли відтіснити ворога на ключових ділянках фронту, передає УНН.

Деталі

Водночас, геолокаційні кадри від 4 вересня свідчать про певний успіх російських військ. Зокрема, росіяни просунулися на південь від Новогродівки та трохи на захід від Миколаївки, обидва населені пункти розташовані на південний схід від Покровська.

На Донецькому напрямку ворог досяг просування на північ від Парасковіївки, що розташована на північний схід від Вугледару вздовж дороги Т-0524. Окрім того, загарбники просунулися вздовж шосе Велика Новосілка-Павлівка Т-0509 на південний схід від Пречистівки, що на захід від Вугледару.

Ситуація на фронті залишається динамічною, обидві сторони продовжують активні бойові дії на ключових напрямках Донбасу.

Окупанти не змогли оточити українські сили біля Покровська - ISW23.08.24, 07:02 • 23267 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна

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