Окупанти не змогли оточити українські сили біля Покровська - ISW
Київ • УНН
Ворожі війська не досягли тактичного оточення українських сил. ЗСУ відступили з обмежених позицій на Покровському напрямку.
Загарбники не змогли досягти тактичного оточення українських сил на південному сході від Покровська. Про це повідомляє ISW, передає УНН.
Деталі
Українські сили були змушені відступити з обмежених позицій на Покровському напрямку після нещодавнього просування ворожих військ. Хоча окупанти захопили Птиче і просунулися далі на південь, але не змогли досягти тактичного оточення українських сил, як планували.
Геолокаційні дані підтверджують, що російські війська захопили частину східного берега Карлівського водосховища, але їхнє просування не призвело до створення умов для оточення українських позицій.
Генштаб: 135 боєзіткнень на фронті, основні атаки були зафіксовані на Покровському напрямку23.08.24, 02:00 • 106584 перегляди