Оккупанты не смогли окружить украинские силы возле Покровска - ISW

Захватчики не смогли достичь тактического окружения украинских сил на юго-востоке от Покровска. Об этом сообщает ISW, передает УНН.

Детали

Украинские силы были вынуждены отступить с ограниченных позиций на Покровском направлении после недавнего продвижения вражеских войск. Хотя оккупанты захватили Птичье и продвинулись дальше на юг, но не смогли достичь тактического окружения украинских сил, как планировали.

Геолокационные данные подтверждают, что российские войска захватили часть восточного берега Карловского водохранилища, но их продвижение не привело к созданию условий для окружения украинских позиций.

Генштаб: 135 боєзіткнень на фронті, основні атаки були зафіксовані на Покровському напрямку