ВСУ восстановили позиции на Донбассе, но россияне имеют некоторые успехи - ISW
Киев • УНН
Украинские военные восстановили утраченные позиции возле Максимильяновки в Донецкой области. В то же время, российские войска достигли определенного продвижения в районе Новогродовки, Николаевки, Парасковиевки и на юго-восток от Пречистовки.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины восстановили утраченные позиции в районе Максимильяновки в Донецкой области. По данным Института изучения войны (ISW), украинские военные смогли оттеснить врага на ключевых участках фронта, передает УНН.
Детали
В то же время, геолокационные кадры от 4 сентября свидетельствуют об определенном успехе российских войск. В частности, россияне продвинулись к югу от Новогродовки и немного к западу от Николаевки, оба населенных пункта расположены к юго-востоку от Покровска.
На Донецком направлении враг достиг продвижения на север от Парасковиевки, расположенной к северо-востоку от Угледара вдоль дороги Т-0524. Кроме того, захватчики продвинулись вдоль шоссе Великая Новоселка-Павловка Т-0509 на юго-восток от Пречистовки, что к западу от Угледара.
Ситуация на фронте остается динамичной, обе стороны продолжают активные боевые действия на ключевых направлениях Донбасса.
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