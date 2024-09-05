ВСУ восстановили позиции на Донбассе, но россияне имеют некоторые успехи - ISW

За прошедшие сутки Силы обороны Украины восстановили утраченные позиции в районе Максимильяновки в Донецкой области. По данным Института изучения войны (ISW), украинские военные смогли оттеснить врага на ключевых участках фронта, передает УНН.

Детали

В то же время, геолокационные кадры от 4 сентября свидетельствуют об определенном успехе российских войск. В частности, россияне продвинулись к югу от Новогродовки и немного к западу от Николаевки, оба населенных пункта расположены к юго-востоку от Покровска.

На Донецком направлении враг достиг продвижения на север от Парасковиевки, расположенной к северо-востоку от Угледара вдоль дороги Т-0524. Кроме того, захватчики продвинулись вдоль шоссе Великая Новоселка-Павловка Т-0509 на юго-восток от Пречистовки, что к западу от Угледара.

Ситуация на фронте остается динамичной, обе стороны продолжают активные боевые действия на ключевых направлениях Донбасса.

Окупанти не змогли оточити українські сили біля Покровська - ISW